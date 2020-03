Premierul interimar Ludovic Orban a reluat, duminica, apelul la calm catre populatie in legatura cu raspandirea coronavirusului, sustinand ca declaratiile multor lideri politici si formatori de opinie aparute in mediul virtual sunt "fake-news", iar "multi iresponsabili" au difuzat "informatii jenante".



"Eu am facut un apel la calm, adica nu avem de ce sa ne comportam altfel decat in normal. Vreau sa dau niste asigurari. Intotdeauna productia si capacitatea de productie, tot ce inseamna alimente, toate marfurile care sunt necesare in gospodarii, capacitatea de productie este, intotdeauna…