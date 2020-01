Orban, despre conflictul SUA-Iran: Nu ne dorim o escaladare a tensiunilor

Seful Executivului, Ludovic Orban, a declarat luni ca urmareste cu atentie si ingrijorare situatia creata intre SUA si Iran si a precizat ca nu doreste o escaladare a tensiunilor. "Nu am avut discutii, am prezentat o pozitie pe care ati vazut-o, care a fost prezentata de Ministerul de Externe. Sigur ca urmarim cu atentie si cu ingrijorare, ca nu ne dorim o escaladare a tensiunilor. Evident ca noi suntem parteneri NATO", a precizat Orban, intrebat pe aceasta tema. Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad,…