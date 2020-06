Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca fumeaza de 40 de ani, dar va incerca sa se lase de acest viciu. "Suntem oameni, mai gresim. Eu sunt fumator de 40 de ani. Regret ce s-a intamplat, mi-am cerut si scuze am si spus si nu mi-am dorit sa compar in acel ... ganditi-va ca difuzarea acelei poze poate…

- Premierul Ludovic Orban a povestit imprejurarile in care s-a desfașurat mica petrecere din biroul sau, alaturi de colegii din Guvern, prilej in care a fost surprins fara masca de protecție și fumand intr-un spațiu...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, pentru agenția MEDIAFAX, ca nu stie despre poza postata pe Facebook de fostul ministru Eugen Teodorovici, in care apare fumand in unul dintre birourile din Guvern. Premierul a spus ca daca poza exista, nu are ce face. Articolul Reacția lui Ludovic Orban…

- Premierul Ludovic Orban și ministru sanatații, Nelu TAtaru, vor trebui sa dea explicații in Parlament, la solicitarea Camerei Deputaților. Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis in urma cu puțin timp audierea ministrului Sanatații Nelu Tataru și premierului Ludovic Orban in Parlament. Nelu…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a anunțat demisia joi dimineața, in plina criza COVID. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca ii trimite președintelui Iohannis propunerea de numire in funcția de ministru al Sanatații a secretarului de stat Nelu Tataru. Reactia lui Ludovic Orban…

- Premierul Ludovic Orban il propune ministru al Sanatații pe Nelu Tataru. Declarațiile vin la scurt timp dupa ce ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a dat demisia din funcție. ”Am luat act de demisia ministrului Sanatații. Aproape 5 luni de zile Victor Costache a facut parte din Guvern, am facut…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe secretarul de stat Nelu Tataru.„Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…

- Premierul Ludovic Orban a susținut marti, de la ora 19,00, la Palatul Victoria, o conferinta de presa pe tema situației epidemiei de coronavirus din Romania, anunta Biroul de presa al Guvernului.