Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca si PNL face cercetari sociologice si are un scor de peste 40 la suta, dar, in ceea ce priveste cel mai recent sondaj de opinie, ”fotografia pe care vrea sa o releve nu e o fotografie chiar asa de tusata, ca si-a revenit PSD”.