- Dupa o sedinta de urgenta la MAI terminata tarziu in noapte, Ludovic Orban a facut mai multe precizari despre incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Acesta a mentionat ca medicul grav ranit va fi transportat in Belgia si a insistat sa nu se faca speculatii despre cauzele incendiului pana la finalizarea…

- Numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca, iar in urma cu puțin timp Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anunțat ca vor fi luate noi restricții pentru ca gradul de infectare sa scada!

- Ziarul Unirea Ludvic Orban despre majorarea pensiilor: „Pot sa creasca doar prin dezvoltare economica, prin cresterea numarului de salariati” Pensiile pot creste doar prin dezvoltare economica, pentru ca se platesc din contributiile de asigurari sociale ale persoanelor angajate, a afirmat, sambata,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Cluj, ca nu se impun masuri suplimentare deocamdata in ceea ce priveste incidenta COVID-19 si ca fiecare comitet judetean pentru situatii de urgenta ia masurile necesare in functie de incidenta imbolnavirilor la nivel local, conform Agerpres.Citește…

- Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune, a spus premierul Ludovic Orban miercuri, in ședința de Guvern, in contextul in care Romania a depașit pragul de 4.000 de noi cazuri COVID in 24 de ore."Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune. Putem opri creșterea numarului de cazuri,…

- UPDATE – Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, cresterea capacitatii de testare pentru coronavirus, precum si a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva. Precizarile au fost facute in debutul sedintei de guvern. ‘Cresteti in continuare capacitatea…

- Intrebat de jurnalisti daca autoritatile vor lua noi masuri pentru limitarea infectiilor cu noul coronavirus, Ludovic Orbac a declarat ca suntem pe un plafon si ca a fost oprita cresterea cazurilor de coronavirus. "Am o veste buna, care este vizibila pentru cei care urmaresc. Nu numai ca suntem…