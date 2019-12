Stiri pe aceeasi tema

- "In primul rand o veste buna, cred ca in urmatoarele doua saptamani Ministerul Finantelor o sa fie institutia care va avea semnatura electronica si am inteles ca intr-o saptamana-doua vom avea in intreg ministerul semnatura electronica, vom castiga sigur concurenta cu Ministerul Dezvoltarii", a precizat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut ministrilor de Finante si Dezvoltarii si Administratiei sa pregateasca o situatie cu necesitatile de plata pentru localitatile unde autoritatile nu mai au resurse financiare si le-a solicitat sa fie "exigenti in analiza cererilor" pe care le vor primi. "Solicit ministrului…

- Noul ministru al economiei, Virgil Popescu, considera ca nu mai trebuie subvenționata întreaga populație la energie electrica și gaze. În acest sens, trebuie definit consumatorul vulnerabil și doar acesta sa fie subvenționat. "Practic, în acest moment, întreaga populatie…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca avizul negativ dat in comisii la audierea Violetei Alexandru, propunerea pentru Munca, este unul politic, nedrept și revoltator. El a precizat ca propunerile de miniștri raman aceleași, indiferent de avizul pe care l-au primit in comisii.„Este…

- Ludovic Orban a afirmat ca dupa investirea Guvernului, miniștri vor avea intalniri cu reprezentanții societații civile și vor analiza situația fiecarui minister sau instituție publica. Liderul PNL a adaugat ca va lua toate masurile necesare privind inregistrarea intervenției ISU la clubul Colectiv,…

- ”Cea mai proaspata lista cu siguranța o are premierul Vi...aaa, Ludovic Orban și o va prezenta joi sau vineri” a spus Raluca Turcan, la Digi24. Dupa ce jurnalistul Cosmin Prelipceanu i-a spus ca a remarcat ca nu a negat ca ar fi pe lista, Raluca Turcan a raspuns ca evident ca ea cunoaște…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca a avut informatii ca ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, i-a solicitat directorului TAROM sa tina la sol avioane pentru ca parlamentarii...

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat astazi pe liderul PNL, Ludovic Orban in functia de premier al Romaniei. Potrivit Constitutiei, candidatul pentru functia de prim ministru va cere in termen de 10 zile de la desemnare votul de incredere al Parlamentului. Membrii legislativului ar urma sa se pronunte…