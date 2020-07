Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca, in ceea ce priveste candidatii pentru Bucuresti la alegerile locale, ar prefera sa se ajunga la o intelegere, "singurul adversar fiind PSD".



El a lasat sa se inteleaga ca se refera la USR.



"Sigur ca as prefera sa ajungem la o intelegere. Asa cum noi am facut un sacrificiu si l-am sprijinit pe Nicusor Dan, noi ne-am dori sa mergem pe o formula comuna si la sectoare, si la consiliile locale. Daca altii nu vor fi de acord, va trebui sa intram in competitie, dar intr-o competitie in care nu avem decat un singur adversar - PSD,…