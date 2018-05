”Probabil incearca sa transforme copiii nostri, sa-i puna pe toti in cap in fata premierului. Pana una-alta, vad ca doamna Dancila sta in cap in fata lui Dragnea si le recomand sa nu se atinga de copiii nostri. In scoli se face educatie, in scoli se face transfer de informatii, in scoli se formeaza caractere, se formeaza personalitati, nu trebuie sa se faca politica”, a declarat Ludovic Orban.

El a criticat si prevederea din proiecul de lege potrivit careia presedintele aflat in functie sa nu poata participa la campania electorala a partidului care il sustine.

”Presedintele poate…