- Premierul Ludovic Orban a salutat, marti, acordul european Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a salutat, marti, acordul dintre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana cu privire la bugetul multianual al UE, subliniind ca este "o veste extraordinara"…

- Ziua de 25 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi a doua cea mai lunga zi a anului. O directiva europeana din 2001 reglementeaza schimbarea orei prin trecerea la ora de vara si invers. Toate statele europene isi schimba ora in ultimul weekend din martie si ultimul weekend din octombrie. In tarile…

- Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze naturale, potrivit unui raport al Directiei Generale pentru Energie din cadrul Comisiei Europene. Astfel, productia totala a UE in primele trei luni…

- Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri privind acordarea unui sprijin financiar de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE, pentru 15 state membre, dintre care 4 miliarde euro pentru Romania, arata un comunicat de presa al Executivului UE. Prin SURE, statele europene primesc…