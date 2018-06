Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu le-a transmis un mesaj participanților la mitingul de sambata seara, spunand ca justiția din țara noastra este in prezent bolnava, iar aceasta "cangrena" trebuie eliminata pentru ca cetațenii sa-și recaștige increderea in lege și judecatori.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca ziua de 9 iunie va ramane in memoria romanilor pentru ca Simona Halep a caștigat la Roland Garros, restul fiind evenimente secundare. Despre miting, liderul liberal a spus ca organizatorii ”și-au pierdut uzul rațiunii”.Intrebat duminica la Targu-Mures despre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus in discursul sustinut in Piata Victoriei, in care i-a salutat pe "inflitratii satatului paralel", ca oamenii din strada sunt “vointa populara exprimata de lege si Constitutie”. Dragnea a definit statul paralel ca fiind “un sistem care foloseste institutiile statului…

- Ludovic Orban, despre mitingul PSD: MITING DE INTIMIDARE! Este limpede pentru orice om cu bun simț!, a scris liderul liberalilor, sambata, despre manifestația care urmeaza sa aiba loc incepand cu ora 20.00 in Piața Victoriei. Nu va lasați impresionați de mulțimea adunata cu arcanul și pe care comunistoizii…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca presedintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a reacționat, luni, la scurt timp de la anunțul facut de PSD, referitor la mitingul de susținere a premierului Viorica Dancila, susținanc sa este vorba despre „mult zgomot pentru nimic”.

- "Pe acest acest domn Daniel Zamfir l-am numit repetat un socialist ratacit in PNL: Am spus si despre Dacian Ciolos ca prin masurile luate, cand a fost premier, s-a comportat ca un socialist. In mod natural apartin aceleiasi grupari care nu cred in forta partidului de a castiga singur batalia…