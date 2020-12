Orban, despre angajamentul de a nu racola parlamentari: Este un gentlemen's agreement Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca prevederea din acordul de guvernare, conform careia liderii coalitiei se angajeaza sa nu schimbe, prin traseism politic, rezultatul votului din 6 decembrie reprezinta un gentlemen's agreement.



"Acesta este un gentlemen's agreement, o intelegere intre trei formatiuni politice, prin care noi vrem sa aratam ca fenomenul traseismului politic este unul care afecteaza negativ functionarea democratiei din Romania si ca nu vrem sa mai luam parlamentari de la alte partide. (...) Noi ne-am asumat ca nu luam parlamentari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

