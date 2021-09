Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Pentru a doua zi consecutiva, premierul Florin Cițu a acuzat ca in campania interna unii membri sunt amenințați pentru a nu-l susține și, fara a-l numi pe Ludovic Orban, a vorbit de „dictatura” in PNL , relateaza Hotnews . „Pavel Popescu a fost si el sunat de foarte multe ori sa dea o rezolutie pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca el s-a referit la unii colegi si nu a pronuntat USR PLUS atunci cand a vorbit despre faptul ca liberalii au "niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania". "Eu nu am pronuntat USR PLUS, m-am referit…

- Allen Coliban, primarul Brașovului (USR), a declarat ca așteapta ”o retractare și scuze” din partea lui Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL spusese ca membrii USR nu respecta drapelul, nu jura pe Biblie și nu-și fac cruce. Mai mult, Coliban a facut referire și la scandalurile de corupție din PNL, spunand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor, precum familia, biserica, satul romanesc, comunitatea, context in care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale românilor, precum familia, biserica, satul românesc, comunitatea, context în care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL,…