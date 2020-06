Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca dupa aparitia fotografiei in care fuma si nu purta masca la Palatul Victoria a fost amendat la initiativa lui.



"A fost un comisar care recunosc ca (a venit) oarecum si la initiativa mea, adica la initiativa mea. Nu m-am autodenuntat. Odata ce a aparut aceasta fotografie pe care eu am recunoscut-o, ea in sine reprezinta o proba a faptului ca am incalcat legea si ca am comis doua contraventii si am spus ca mi se pare normal sa platesc amenda si am platit amenda maxima. La amenda e o regula, cu cat omul are o functie mai inalta, deoarece este…