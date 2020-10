Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca, din punctul guvernamental de vedere, data de 6 decembrie pentru organizarea alegerilor parlamentare este "data constitutionala si legala", iar "fiecare zi in plus in care ramane in functie acest parlament este o zi pierduta pentru Romania". "Fiecare zi in care ramane in functie acest parlament in plus fata de termenul la care am organizat alegerile e o zi pierduta pentru Romania, iar majoritatea PSD mai face cate un rau Romaniei aproape in fiecare zi de activitate parlamentara. Numai saptamana trecuta iar au adoptat o serie de legi, au dat sporuri pentru…