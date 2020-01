Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel mai bine plasat in sondajele liberalilor.

- Premierul Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate, care ar putea avea loc in același timp cu alegerile locale. Ludovic Orban a facut anunțul imediat dupa ședința de vineri pe care a avut-o cu Iohannis, la Cotroceni, dar a refuzat sa spuna daca va demisiona…

- Alegerile pentru primaria Capitalei ii determina pe liberali sa recurga la variante de compromis pentru a caștiga competiția electorala in fața actualului primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea. Președintele liberal, Ludovic Orban, i-a propus lui Nicușor Dan, candidatul independent sprijinit…

- Liberalii iau in discutie, luni, la Biroul Executiv, calendarul pentru alegerile locale, sondajele de opinie in privinta candidatilor si termenele de desemnare a acestora. Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat pe 29 decembrie ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie,…

- Gabriela Firea a afirmat miercuri seara ca va candida la alegerile locale pentru un nou mandat la primaria Capitalei. Aceasta a marturisit ca fiii ei ii cer sa nu mai candideze, informeaza Mediafax."Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria la Primaria Capitalei…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, ieri, la Galati, ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD si ca va avea candidati proprii la primarii la alegerile locale. Anunțul lui Po...

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…