Orban, despre alegeri: Ar putea fi introdus votul prin corespondenţă sau votul electronic Ludovic Orban a anuntat ca alegerile locale nu vor fi amânate pentru anul viitor și daca vom scapa de epidemie la începutul lunii iulie, atunci alegerile vor putea avea loc în septembrie. În privința parlamentarelor, o varianta ar fi vorul prin corespondența sau electronic, potrivit Mediafax.

&"Daca primul val de epidemie se va stinge la 1 iulie, prognozele facute de epidemiologi sunt ca un al doilea val va fi posibil dupa luna octombrie, cred ca am putea organiza alegerile locale în septembrie. Parerea mea e ca trebuie organizate cât mai repede&", a spus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

