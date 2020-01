Orban, despre adoptarea joi a unei decizii privind alegerea primarilor în două tururi: Este posibil Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca "este posibil" ca o decizie privind alegerea primarilor in doua tururi sa fie luata joi. Intrebat despre adoptarea unei ordonante de urgenta referitoare la alegerea primarilor in doua tururi, Orban a raspuns ca atunci cand va fi luata o decizie, aceasta va fi facuta publica. "Cand vom lua o decizie o vom face publica. Cu siguranta, PNL are ca obiectiv alegerea democratica a primarilor cu 50% plus unu dintre cetatenii care se prezinta la vot, o alegere care se considera legitimitate si sansa comunitatii locale de a alege o persoana care,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

