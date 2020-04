Stiri pe aceeasi tema

- Acordul incheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxa a fost modificat, astfel ca oamenii nu vor putea lua parte la slujbe nici in incinta, nici... The post Marcel Vela: Acordul MAI-BOR a fost modificat – Slujbele din noaptea de Inviere se vor oficia fara participarea credincioșilor in incinta…

- Un activist clujean a demarat un protest online fata de acordul dintre Biserica Ortodoxa si Ministerul Afacerilor Interne. „Consecintele acestor actiuni desfasurate de catre insesi autoritatile care ar trebui sa ne apere sanatatea risca sa fie catastrofale”, se arata in descrierea protestului.

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a relatat pe Facebook ca, dupa anuntul ministrului de Interne Marcel Vela referitor la modul in care vor fi distribuite Lumina sfanta si prescurile de Paste, a fost sunata de o prietena, absolventa de Teologie, care i-a reprosat modul in care au fost organizate aceste actiuni,…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, sa dispuna "ferm" cresterea capacitatii de cazare in centrele de carantinare, avand in vedere ca numarul tarilor care au intrat in 'zona rosie' de pandemie cu COVID-19 a crescut, iar cetatenii romani care vor reveni…

- Liderul USR Dan Barna este surprins de faptul ca noul Guvern al premierului desemnat Florin Citu este unul monocolor PNL si ca nu a existat o negociere cu celelalte partide, pentru o coalitie. "Ne-am fi așteptat ca premierul desemnat sa discute mai intai cu partidele și abia ulterior, in funcție de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, opereaza sambata si duminica la cererea pacientilor si ca nu se afla in conflict de interese. "Domnul ministru al Sanatatii opereaza sambata si duminica, in loc sa se duca in vacante, sa se duca munte sa isi petreaca timpul,…

- Premierul da asigurari ca pensiile vor crește din septembrie, pentru ca sumele sunt prevazute in bugetul de stat. Pentru alocații, se fac calcule Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca pensiile vor creste, pentru ca sumele sunt prevazute in bugetul de stat, dar a precizat ca majorarea alocatiilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca pensiile vor creste pentru ca sumele sunt prevazute in bugetul de stat, dar a precizat ca majorarea alocatiilor depinde de resursele financiare care trebuie sa le sustina, fara sa fie afectat deficitul bugetar. "Vom creste pensiile, vom creste alocatiile. Am…