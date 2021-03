Orban: Desfiinţarea SIIJ intră miercuri la vot final în Camerei Deputaţilor Președintele Camerei Deputatilor a anunțat marți ca proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie va intra în dezbaterea plenului și va fi votat miercuri, 24 martie. Proiectul va intra apoi în dezbaterea Senatului care este și forul decizional în acest caz. Reamintim ca deputații juriști au amendat în urma cu o saptamâna proiectul legii astfel judecatorii si procurorii pot fi trimiși în judecata numai cu avizul CSM.



