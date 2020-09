ORBAN desconsideră Alianţa USR-PLUS, care a obţinut doar 45 de primari Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca liberalii sunt pe primul loc la votul politic, dupa alegerile locale, dar recunoaste ca PSD are cu 200 de primari mai mult. Premierul desconsidera Alianta USR-PLUS, care a obtinut doar 45 de primari. "USR-PLUS are 13%. Unii nu vad decat victoriile de la Timisoara si Brasov, desi ambii primari aveau rezultate concrete. USR este abia pe locul 4 la nivel national, cu 45 de primari. PNL are 1250. Noi ne comparam cu PSD-ul. Ne pare rau ca nu am putut sa batem PSD, dar mai ales in comune mai mici, in orase mici e foarte greu sa bati un primar PSD", a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, marți, intr-o emisiune TV, ca liberalii sunt pe primul loc la votul politic, dupa alegerile locale, dar recunoaste ca PSD are cu 200 de primari mai mult. In același timp, Orban subliniaza ca Alianța USR-PLUS a obtinut doar 45 de primari.

