Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca se opune categoric oricarei apropieri, ințelegeri cu PSD The post Ludovic Orban: Sunt categoric impotriva ințelegerii cu PSD, pe fața, pe spate! Nu poți pune alaturi doua partide antinomice, e o solutie catastrofala! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Pompierii din Sighisoara au salvat o pisica The post Pisica salvata de pompieri dintr-un put adanc de 12 metri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Pisica salvata de pompieri dintr-un put adanc de 12 metri Credit autor: L A. Source

- Un sondaj de opinie INSOMAR arata ca romanii nu il mai vor pe Florin Cițu la carma Guvernului dupa actuala criza politica The post INSOMAR – 47% dintre romani cred ca Florin Cițu ar trebui sa-și dea demisia – Sondaj devastator pentru premier appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Incendiul se manifesta prin mai multe focare The post FOTO | Amplu incendiu de vegetatie in judetul Mures! Ard 7 hectare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Amplu incendiu de vegetatie in judetul Mures! Ard 7 hectare Credit autor: L A. Source

- Accident in judetul Mures intre o ambulanta si o masina The post Accident in judetul Mures intre o ambulanta si o masina! O femeie a fost ranita si a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in judetul Mures intre o ambulanta si o masina! O femeie a fost ranita…

- Ultima data cand Romania obținuse o medalie olimpica de aur la dublu vasle a fost in 1984 The post Romania a cucerit aurul olimpic la dublu vasle feminin cu nou record olimpic! Argint pentru baietii de la patru rame appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Romania a cucerit aurul olimpic…

- In urma accidentului a rezultat ranirea ușoara a conducatorului auto The post FOTO | Accident rutier in Seleus! Un tanar a zburat cu masina in sant appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident rutier in Seleus! Un tanar a zburat cu masina in sant Credit autor: L A. Source

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru zilele de 23, 24 și 25 iunie The post COD PORTOCALIU de canicula pentru vestul țarii! Pentru celelalte județe, meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COD PORTOCALIU de canicula…