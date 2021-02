Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, sambata, la Focșani, ca la prima ședința a coaliției guvernamentale se va discuta despre decontarea transportului scolar. Precizarea președintelui PNL vine dupa ce presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, a spus ca nu pot fi decontate cheltuielile elevilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Focsani, ca este posibil ca, in cursul acestui an, sa inceapa prima exploatare offshore, mentionand ca o parte din taxele care vor fi colectate din aceste exploatari de gaz din Marea Neagra se vor constitui intr-un fond care sa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PNL Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Focsani, ca la prima sedinta a coalitiei de guvernare se va discuta problema decontarii de catre autoritatile locale a transportului scolar, mentionand ca trebuie emise normele metodologice de aplicare in acest sens…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, susține ca decontarea transportului școlar nu poate fi pusa in practica pentru ca nu au fost aprobate normele de aplicare a legii. „Decontarea transportului școlar e o chestie foarte delicata. Legea 226 nu poate fi pusa in aplicare pentru…

- „In ceea ce priveste gazul, pe langa alocarea de 200 milioane pe exercitiul actual, eu cred ca putem sa solicitam finantare si pe PNRR. De asemenea, noi am solicitat deja in cadrul bugetului 2021-2027 inca 800 milioane. Acuma va spun ca la primul apel de proiecte s-au depus proiecte in valoare de 12…

- Consiliul Judetean Ialomita are intentia ferma este de a sprijini copiii prin decontarea cheltuielilor pentru transportul local si judetean al elevilor din invatamantul preuniversitar, insa exista pericolul care acest lucru sa nu poata fi pus in aplicare.