Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Bistrita, ca afirmatiile facute de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, in legatura cu numarul deceselor din cauza COVID-19, ii arata ca premierul Florin Citu a luat o decizie corecta atunci cand a hotarat sa il revoce. "Declaratiile de astazi ale fostului ministru imi arata, o data in plus, ca premierul a luat o decizie corecta cand a hotarat sa propuna revocarea sa din functie. (...) Nu vreau sa comentez niste declaratii care sunt facute la suparare si care nu au niciun fel de fundament. Arata o data in plus ca au existat temeiuri…