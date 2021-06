Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, i-a lansat o provocare lui Florin Cițu, inainte de a incepe votul moțiunii de cenzura. Dupa ce a criticat Parlamentul in care PNL, USR-PLUS și UDMR dețin majoritatea, Cițu a spus ca a tranșat alegerile din interiorul partidului unde vrea…

- „Parlamentarul liberal care nu va respecta decizia politica in privinta motiunii de cenzura si va vota risca sa fie exclus din partid”, a declarat marti presedintele PNL.„Nu mai este membru al PNL”, a spus Orban despre un parlamentar liberal care ar vota moțiunea de cenzura.Intrebat ce se intampla in…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, face o paralela intre PSD și naționala de fotbal a Elveției, care s-a impus luni seara in fața Franței: „Ca și Elveției, nimeni nu ne da șanse azi la moțiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot”. „Aseara (luni seara – n.r.), alaturi de alte zeci…

- Prima moțiune de cenzura depusa de PSD împotriva Guvernului codus de Florin Cîțu va fi dezbatuta și votata luni în plenul reunit al Parlamentului. Marcel Ciolacu afirma ca social-democraților le-ar mai lipsi 20 de voturi de la parlamentarii actualei coaliții pentru ca motiunea sa fie…

- Florin Cițu susține ca merge la coaliție de fiecare data cand „trebuie sa discutam”. „Eu merg la coaliție de fiecare data cand trebuie sa discutam. Este un guvern politic care și-a asumat reforma, Nu a fost o critica la adresa Parlamentului. Este o observație in care am aratat ca ne mișcam…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni seara, despre alegerile din PNL, despre tradarea unor filiale care au trecut de partea șui Florin Cițu și despre relația pe care o are cu premierul. "Nu mai intru in acest razboi informațional. Noi am intrat in alegeri. Se desfașoara adunarile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il apara pe premierul Florin Citu, dupa ce acesta l-a demis pe Vlad Voiculescu si spune ca orice ministru care da declaratii contra sefului Guvernului trebuie sa aiba bagajele facute.

- Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. „Avem multe proiecte pentru Maramureș care se vor realiza cu bani europeni și fonduri guvernamentale…