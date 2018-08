Robin and the Backstabbers vin din nou la Timisoara

Vineri, 7 septembrie, de la ora 21:00, trupa Robin and the Backstabbers va urca pe scena de la Anturaj. Robin and the Backstabbers s-au înființat în 2010 la inițiativa lui Andrei Robin Proca. După două albume lansate și nenumărate concerte prin țară, inclusiv la unele dintre cele mai mari festivaluri,… [citeste mai departe]