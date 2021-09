Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca "un personaj foarte important din Romania" s-a gandit "sa decreteze" ca el sa nu mai fie presedintele PNL. "Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, ca el nu si-a dorit un nou mandat de președinte al PNL, dar nu a vazut alta solutie. El a subliniat ca nu el a decis sa candideze contra lui Florin Citu, ci Florin Citu candideaza contra sa, chiar daca in momentul in care Orban si-a…

- „Mi-am prezentat astazi viziunea privind viitorul Partidului Național Liberal in fața colegilor din Organizația PNL Galați. Le-am transmis liberalilor galațeni ca suntem in data de 25 august, ultima zi de depunere a candidaturilor, astfel ca, la Congresul PNL din 25 septembrie trebuie sa aleaga intre…

- Miroase a securism in batalia din interiorul PNL. Ludovic Orban a denunțat duminica la conferinta de alegeri a PNL Vrancea „presiuni din exteriorul Partidului National Liberal”, el atragandu-le atentia celor din afara partidului „care si baga coada de doua luni” ca nu cedeaza in cursa pentru sefia PNL.…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- In disperarea lui de a pune mana pe Partidul Național Liberal, Florin Cițu a inceput sa arunce sume in stanga și in dreapta in schimbul voturilor primarilor PNL la congresul ce va avea loc in septembrie anul curent. L-au invațat vechii PD-Liști cum sta treaba cu imparțeala banilor discreționar pentru…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…