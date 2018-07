Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, ca anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind respingerea candidaților la șefia DNA ”confirma faptul ca e destul de greu sa gaseasca un profil de competența doamnei Dancila care sa fie plasat in fruntea DNA”.”Anunțul ministrului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la respingerea candidaturilor pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca probabil ministrul Justitiei, Tudorel Toader, asteapta ca unul dintre "cavalerii apocalipsei justitiei", respectiv Florin Iordache, Serban Nicolae…

- “PSD nu a discutat despre un calendar al unei eventuale suspendari a presedintelui Klaus Iohannis”, a declarat, ieri, la RFI Adrian Dobre, membru al formatiunii. Declaratia acestuia a venit in contextul in care liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi ca are informatii ca PSD pregateste declansarea…

- Tensiuni si in Opozitie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca in partid nu sunt probleme si ca, in prezent, este “o campanie de intoxicare”. Mai mult, liderul PNL sustine ca informatiile vehiculate in spatiul public potrivit carora 18 filiale judetene ar urma sa-i ceara demisia de la conducerea…

- Presedintele PNL Ludovic Orban va fi primit luni, la Berlin, de cancelarul german Angela Merkel, au declarat pentru „Adevarul“ surse liberale. Din delegatia PNL vor mai face parte Cristian Busoi, Siegfried Muresan, Robert Sighiartau si Vlad Nistor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca afirmatiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la raportul GRECO reprezinta "o lipsa de respect" fata de un grup de state si de experti care au lucrat serios si obiectiv pentru a prezenta situatia reala din Romania cu privire la…

- Tudorel Toader a reacționat dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis, care a declarat astazi ca a decis sa trimita intregul pachet al Legilor Justiției inapoi la Curtea Constituționala și, in paralel, sa sesizeze Comisia de la Veneția.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii solicita demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sustinand ca acesta nu va participa la "Ora ministrului" de joi de la Senat. De cealalta parte, Toader a confirmat participarea in plenul Camerei superioare a Parlamentului.