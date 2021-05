Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, marti, ca declaratia initiala a comisarului european Adina Valean, in privinta avionului deturnat in Belarus, a fost neinspirata, insa a subliniat ca aceasta si-a corectat punctul de vedere, iar mandatul sau trebuie judecat in domeniul Transporturilor.



"A fost o declaratie neinspirata, dupa parerea mea, in urma careia a revenit Adina Valean si si-a corectat punctul de vedere. Eu cred ca mandatul comisarului care reprezinta Romania, Adina Valean, trebuie judecat in domeniul Transporturilor, in domeniul portofoliului. Este adevarat ca a fost…