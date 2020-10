Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca exista decizie politica in privinta medicamentului Remdesivir, insa a subliniat ca problema este sa existe companii care sa aiba capacitatea sa introduca in fabricatie acest medicament. "Decizia politica exista si in privinta Remdesivir si in privinta Favipiravir, problema este sa existe companii care sa aiba capacitatea sa introduca in fabricatie si mai ales sa existe indeplinite conditiile legale pentru a putea produce si vinde pe piata acest medicament. (...) Stiu sigur ca exista o companie care ar putea intr-un termen rezonabil sa introduca in fabricatie…