Stiri pe aceeasi tema

- De 9 mai, europarlamentarul Victor Negrescu a transmis un mesaj video prin care ureaza la mulți ani tuturor romanilor de Ziua Europei și Ziua Independenței. In clipul postat, acesta reitereaza ideea ca Romania poate avea un important cuvant de spus la nivel european in anii care urmeaza mai…

- Decizie de ultima ora pentru presa din Romania. Ministerul Culturii a anuntat vineri ca proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului a fost retras din procedura de dezbatere publica, acesta urmand a fi reanalizat.Intr-o informare transmisa presei…

- Premierul Ludovic Orban estimeaza ca in perioada urmatoare vor pleca, la munca, in strainatate, aproape un milion de romani, el precizand ca statul roman nu are nicio parghie legala pntru a-i impidica sa fie angajati de companii straine. "Avem aproximativ o estimare, in jur de 80-90.000 de persoane…

- O echipa de medici si asistenti medicali romani va lucra la Milano, impreuna cu personal medical italian, pentru combaterea epidemiei COVID 19.Misiunea personalului medical, selectat pe baza de voluntariat, se desfasoara sub egida Mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene, pentru o perioada…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.

- Romania este tara cu cea mai mica pondere a salariului minim in cadrul salariului mediu net, de numai 39%, iar introducerea unui salariu minim la nivel european, respectiv 60%, poate insemna un impact economic si social deosebit de intens si cu efecte atat liniare cat si conjugate greu de anticipat,…

- "Primele reactii ale tarilor Uniunii Europene referitoare la introducerea unui salariu minim la nivel european, respectiv 60% din salariul mediu, au fost ambivalente, si pozitive si negative, dar foarte multe tari au sustinut ca vor exista multe efecte negative. Printre acestea mentionam: inchiderea…

- O noua inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii 104/2008, privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, aflata la Camera Deputatilor, prevede pedepse de pana la 5 ani de inchisoare pentru fabricarea, oferirea, vanzarea,…