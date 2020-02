Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile despre au fost facute de PSD la audierea de marti a ministrului desemnat al Dezvoltarii, Ion Ștefan, ca a respins propunerile de reorganizare a sistemului de gestionare a fondurilor europene , facute de colegul sau de fost și viitor Cabinet, ministrul desemnat la Fonduri Europene, Marcel…

- Ministerul Fondurilor Europene a decis sa continue in Parlament, in regim de urgenta, procedura de adoptare a masurilor legislative in domeniu, dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca a decis retragerea de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantelor de urgenta pentru fondurile europene…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat ca toate cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate de Guvern vor fi publicate. Acestea au fost adoptate marți seara, cu o zi inainte de trecerea moțiunii de cenzura. Ele vor fi publicate in Monitorul Oficial și-și vor produce efectele. Acesta a mai spus…

- Ordonantele de urgenta adoptate in ultima sedinta de guvern, chiar inaintea caderii Guvernului prin motiune de cenzura, urmeaza sa fie publicate in Monitorul Oficial, a anunțat premierul Ludovic Orban.

- ”Noi am transmis catre Consiliul Economic si Social spre avizare toate proiectele de ordonanta de urgenta. Unele dintre proiectele de ordonanta de urgenta, care nu aveau toate avizele, nu au fost luate in dezbaterea plenului Consiliului Economic si Social. Dar noi ne-am indeplinit obligatia de a…

- Președintele Senatului Teodor Meleșcanu nu demisioneaza din fruntea instituției pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR prin care s-a stabilit ca acesta a fost numit ilegal in funcție.„Pana la publicarea in Monitorul Oficial, eu imi asum in continuare prerogativele pe care…

- Alocatiile pentru copii cresc cu 3,8%, avand in vedere datele publicate de Institutul National de Statitsica (INS), asta in conditiile in care in noiembrie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial un act normativ care prevede cresterea alocatiilor cu rata medie anuala a inflatiei. Astfel, in februarie…