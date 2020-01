Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirma, in mesajul transmis cu ocazia zilei de 24 Ianuarie, ca ''sarbatoarea Unirii Principatelor Romane este un bun prilej de reflectie pentru ceea ce ne dorim ca popor pentru viitor, lasand deoparte diferentele de opinie sau rivalitatile politice''. "Cu 161…

- Romanii au o noua zi libera pe 24 ianuarie 2018, cand se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sau Mica Unire. Mica Unire este considerata a fi primul pas important pentru formarea statului național unitar roman, dupa ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales in unanimitate…

- Sute de elevi ai Colegiului Național ”Carol I” din Craiova s-au prins astazi in Hora Unirii in curtea unitații școlare pentru a marca in avans Unirea Principatelor Romane . La eveniment au participat elevi din clasele primare și cadrele didactice precum și conducerea colegiului. Participanții au cantat…

- Anul 1859 a reprezentat un punct de insemnatate cruciala in istoria romanilor si primul pas important in directia infaptuirii statului national roman. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Tarii Romanesti de catre deputatii din Adunarea electiva de la Bucuresti, dupa…

- Exponatul lunii ianuarie 2020 "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii Principatelor in filatelie si numismatica", la Muzeul National de Istorie a Romaniei Cu prilejul celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta, in cadrul…

