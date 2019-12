Orban, de Ziua Naţională a României: Avem şansa să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o ţară democratică "Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului.

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor din Transilvania și Banat cu Romania, a insemnat pentru fauritorii ei implinirea "Visului de Veacuri, a Visului de Aur al Romaniei', așa cum minunat descria acest moment al istoriei Regina Maria.

Astazi, la o distanța in timp de 101 ani - in care soarta Romaniei nu a fost lipsita de suferința,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

