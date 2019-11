Orban de la PNL spune ca vrea sa o noua taxa auto care sa fie ca un impozit anual variabil

Stiri pe aceeasi tema

- O noua taxa auto trebuie conceputa ca o taxa de poluare, dar poate fi gandita si ca un impozit variabil, pe proprietate, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, premierul Ludovic Orban. "Cred ca trebuie sa fie conceputa ca o taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe care…

- Jumbo, cel mai mare retailer de jucarii din Grecia, a raportat un avans de 7,8% a profitului net in anul financiar ce s-a incheiat la 30 iunie 2019, datorita cresterii rapide a afacerii din Romania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in…

- "Asteptam partidele care au votat demiterea guvernului sa vina si sa isi asume responsabilitatea guvernarii. Sa vina cu programul, cu viziunea si cu bugetul. Orice intarziere si orice pierdere de timp este o bataie de joc la adresa romanilor, pentru care vor fi taxati la vot, impreuna cu presedintele…

- Prime Minister-designate, Ludovic Orban, stated on Tuesday that the Executive he will lead will give Romanians "honesty, competence, integrity, dedication in serving the public interest and solutions to the big problems" the country is facing."I am honored to assume this responsibility on…

- Ludovic Orban, noul premier al Romaniei desemnat marți de Iohannis, este actualul lider al PNL. El a fost ministru al Transporturilor, deputat din partea PNL, viceprimar al Bucurestiului si de doua ori vicepresedinte al Camerei Deputatilor.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți numele premierului desemnat, dupa o noua runda de consultari, astazi cu PNL, USR și UDMR. Este vorba despre Ludovic Orban, președintele PNL. Viitorul executiv, așa cum este el discutat in interiorul PNL, va avea maximum 16 ministere, fața de 24 cate are Guvernul…

- Umilința maxima traita de primarul George Scripcaru in timpul vizitei președintelui Klaus Iohannis, vineri seara, la Brașov. Scripcaru a fost invitat la eveniment doar pentru a fi marginalizat și sfidat in fața tuturor peneliștilor prezenți la eveniment, dupa un scenariu prezatit de structura centrala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii vor avea consultari cu toate formatiunile care au sustinut motiunea de cenzura pe tema votarii viitorului Executiv. "Vom purta consultari cu toate formatiunile politice cu care am colaborat atat de bine in asigurarea succesului motiunii de…