ORBAN de la BUDAPESTA amenință tot VESTUL. Dar și pe vecini Premierul maghiar Viktor Orban a susținut sambata in orașul Satoraljaujhely un discurs programatic de o duritate fara precedent la adresa statelor din vestul Europei și a statelor vecine. “Vestul a violat granitele milenare ale Europei Centrale” si “ne-a inghesuit intre frontiere care nu pot fi aparate, ne-a privat de bogatiile naturale, ne-a izolat de resurse, facand din aceasta tara o celula a condamnatilor la moarte”. Vestul a redesenat Europa Centrala fara scrupule, ceea ce nu i-o vom uita niciodata, a declarat Orban la doua zile dupa marcarea Tratatului de la Trianon, potrivit agenției… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

