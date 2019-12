"Spiritul Craciunului, colindele și tradițiile ne bucura din nou sufletul și renasc dorința de a oferi, la randul nostru, bucurie. Sarbatoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos are puterea binecuvantata de a ne face mai buni, mai empatici și mai solidari.

Sa pastram in fiecare zi dorința de a face bine și sa ne regasim coeziunea de care avem nevoie la nivel de societate.

Sarbatori cu liniște, belșug, bucurii și iubire, dragi romani, oriunde va aflați!

Craciun fericit!", a transmis premierul Ludovic Orban, in mesajul de Craciun.