Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Romaniei a crescut, in 2017, cu 5,5 miliarde de euro, iar ''toti banii au fost azvarliti in pomeni electoraliste'', a afirmat, sambata, presedintele PNL, Ludovic Orban. "PSD-ALDE ne fura si viitorul. In 2017, datoria publica a Romaniei (adica a fiecarui…

- Liderul liberal Ludovic Orban a fost achitat luni de acuzația ca ar fi cerut bani unui om de afaceri pentru campania electorala. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat verdictul primei instanțe, astfel ca președintele PNL beneficiaza de o decizie definitiva a justiției. Ludovic Orban…

- Datele Bancii Naționale a Romaniei arata ca la finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015. Datele bancii centrale arata ca in perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…