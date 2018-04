Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata ca datoria publica a Romaniei a crescut cu 5,5 miliarde de euro, in conditiile in care PSD nu a investit in nimic, iar toti banii au fost „azvarliti in pomeni electoraliste”. Orban sustine ca acestea este pretul indiferentei, neparticiparii la viata…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat joi seara ca Ionut Lupescu nu si-a dat demisia de la UEFA, ci si-a luat un concediu fara plata. Liderul de la Casa Fotbalului a venit in studioul Digi Sport cu o foaie pe care este imprimat raspunsul primit de la UEFA.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca nu exista niciun element care sa modifice achitarea in dosarul lui. DNA a cerut pedeapsa cu inchisoarea orientata spre minimum, dupa ce, in prima instanta a cerut o pedeapsa medie, tot cu executare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca premierul Mihai Tudose este „un fel de Dragnea de Braila”, intre cei doi nefiind nicio diferenta, amandoi fiind „la fel de rai, de nocivi si parca rupti de realitate”. Liderul liberalilor a adaugat ca partidul pe care il conduce este oricand pregatit…