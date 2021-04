Orban: Dacă vrem să fructificăm Dunărea, sunt necesare investiţii pentru asigurarea navigabilităţii Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca, pentru cresterea potentialului turistic al Dunarii, este necesara o strategie care sa includa investitii pentru asigurarea standardelor de navigabilitate ale fluviului.



"Am discutat despre un proiect important care nu este suficient de mult in atentia publica si anume proiectul de finantare a lucrarilor de asigurare a navigabilitatii Dunarii. Dunarea este o axa de transport vitala a Europei, o axa de transport fluvial care poate sa asigure un potential de dezvoltare semnificativ pentru judetele dunarene si sa devina un factor de crestere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

