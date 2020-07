Stiri pe aceeasi tema

- ″In cel mult o saptamana se vor deschide restaurantele in interior”. Anuntul a fost facut, joi, de reprezentantii industriei HORECA dupa o intalnire organizata, la Guvern. Potrivit acestora, pana duminica, un grup de lucru comun va finaliza normele pentru deschiderea localurilor, dar si unele noi pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, joi, va avea o discutie cu ministrii Sanatatii, Economiei si Internelor, la care vor fi invitati si reprezentantii HoReCa, pentru a pregati deschiderea restaurantelor, insa a atras atentia ca acestea isi vor relua activitatea atunci cand vor permite conditiile…

- Premierul Ludovic Orban discuta, joi, cu ministrii Sanatatii, Economiei si Internelor, la intalnire urmand a participa si reprezentantii HoReCa, pentru a pregati deschiderea restaurantelor. Desi intalnirea nu apare pe agenda de lucru a premierului, Orban a facut anuntul intr-o emisiune, la TVR. Redeschiderea…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca va avea, joi, o intalnire cu mai mulți miniștrii și reprezentanții industriei HORECA pentru a stabili data redeschiderii restaurantelor, insa a precizat ca totul va ține de modul in care patronii iși vor asuma sa respecte regulile de distanțare sociala.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a fost aspru criticat de PMP-istul Lucian Iliescu, senator al unui partid care are oameni numiti in Guvern si sprijina proiectele actualului Cabinet. Nemultumirea lui Iliescu e legata de decizia legata de deschidere a localurilor cu jocuri de noroc.

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, luni, ca nu se vor redeschide restaurantele și cafenelele de la 15 mai, susținand ca domeniul HoReCa are o contribuție limitata in produsul intern brut, insa a dat totuși un orizont pentru o redeschidere a teraselor. Astfel, premierul contrazice un plan propus de…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca dupa data de 15 mai vor fi redeschise hotelurile, insa restaurantele, barurile si cafenelele vor ramane in continuare inchise. Se vor relaxa si conditiile de circulatie in afara localitatii de domiciliu. Aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara de la sfarsitul…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi seara, la B1TV, ca dupa ridicarea starii de urgența și eliminarea treptata a restricțiilor de circulație, pentru a ajuta economia sa-și revina cat mai repede, Guvernul va renunta la plata somajului tehnic de 75% din salariu si va introduce o alta masura, anume…