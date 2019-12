Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca a constatat ca exista o majoritate in Camera Deputatilor pentru sustinerea proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, totul este ca aceast

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca ar prefera ca Guvernul sa nu isi asume raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, intrucat exista o majoritate in Camera Deputatilor in acest...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca a constatat ca exista o majoritate in Camera Deputatilor pentru sustinerea proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, totul este ca aceasta majoritate sa se mobilizeze si sa introduca actul normativ pe ordinea de zi, potrivit agerpres.ro.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu liderii grupurilor parlamentare, ca a constatat ca exista o majoritatea in Camera Deputatilor pentru sustinerea proiectului care vizeaza alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si trebuie mobilizare pentru introducerea pe agenda Plenului…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca PNL are un proiect de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. Șeful Executivului a refuzat, insa, sa raspunda daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe acest proiect, in cazul in care nu va trece de Parlament, potrivit Mediafax.„PNL are…

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit vineri dimineata cu liderii Aliantei USR PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Ciolos. La finalul reuniunii cele doua parti au convenit sa se intalneasca periodic precum si ca Alianta USR PLUS sa sprijine Guvernul pentru indeplinirea obiectivelor comune.

- Astazi avem discutii cu delegatia, care reprezinta PMP.(Va asteptati sa gasiti sustinere in randul colegilor, care au votat motiunea, pentru ca au aparut declaratii, inclusiv din partea celor de la USR, ca exista sanse bune sa nu voteze Guvernul?)Vom vedea. Avem programate discutii…

- Senatorii au respins, miercuri, propunerea legislativa inițiata de USR care prevede revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin daca niciunul dintre candidați nu obține majoritatea de voturi, transmite Mediafax. Proiectul a fost respins cu 47 de voturi „impotriva” si 33 de voturi „pentru”.…