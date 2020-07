”Nu putem sa dam despagubirile imediat, cand vrem noi. Pentru ca foarte multi fermieri lucreaza pamantul sub diferite forme juridice, societati comerciale si acordarea ajutorului imbraca forma unui ajutor de stat si avem nevoie de aprobarea Comisiei Europene. Noi la rectificare vom aloca sumele necesare, peste un miliard doua sute de milioane pentru a putea face platile si imediat ce vom primi acordul Comisiei Europene vom face platile catre toti fermierii afectati de seceta”, a declarat premierul Ludovic Orban, sambata, in timpul unei vizite in judetul Calarasi. Primul ministru a precizat…