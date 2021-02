Orban dă vestea despre pensii pentru milioane de romani Pensiile urmeaza sa fie indexate din 1 ianuarie 2022 cu o formula care va lua in calcul inflația, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie pe anul precedent. SURSE: Ce taieri de sporuri și subvenții pregatește Guvernul. Fara vouchere de vacanța anul acesta De asemenea, Ludovic Orban a anunțat ca angajații prefecturilor nu vor mai primi in acest an sporul de 30% din salariul de baza acordat pentru lupta impotriva pandemiei. Noi taieri de fonduri la Primaria sectorului 1. Clotilde Armand a reziliat abonamente de telefon Citeste articolul mai departe pe money.ro…

