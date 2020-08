Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Executivul va modifica hotararea privind starea de alerta, astfel incat sa permita deschiderea restaurantelor la interior și a teatrelor și cinematografelor incepand de marți, 1 septembrie. Ludovic Orban a precizat care este criteriul epidemiologic stabilit cu ministerul…

- "Dupa cum bine stiti, in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta am luat decizia sa propunem reluarea activitatii institutiilor de cultura, institutiilor de spectacol, teatre, cinematografe, de asemenea reluarea activitatii pentru unitatile de servire a mesei, restaurante, cafenele, si in spatii…

- Guvernul va modifica in ședința de luni hotararea privind starea de alerta, astfel incat sa permita deschiderea restaurantelor la interior și a teatrelor și cinematografelor incepand de marți, 1 septembrie. Dupa publicarea hotararii in Monitorul Oficial, fiecare minister implicat va trebui sa emita,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa despre necesitatea de a redeschide restaurantele și salile de spectacol, teatrele și cinematografele. Șeful statului a spus ca atat sectorul cultural, cat și cel HORECA, se pot redeschide de la 1 septembrie, in condiții de siguranța,…

- Guvernul decide, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu vor fi noi restricții. „In urma aprobarii hotararii CNSU, astazi venim cu Hotararea de Guvern care propune…

- „Mai avem, domnule ministru Bolos, Ordonanta de Urgenta privind tichetele de masa calda pentru persoanele in varsta”, a declarat Ludovic Orban, la inceputul reuniunii de joi a Executivului. MInistrul Fondurilor Europene a explicat ce implica masura. „Este pe ordinea de zi. Avem in vedere persoanele…

- ”Sigur ca ne confruntam cu un mediu politic in care foarte multi lideri politici, de luni de zile, neaga pericolul, instiga populatia la nerespectarea regulilor si initiaza alaturi de institutii aflate in slujba lor, si nu in slujba cetateanului, tot felul de demersuri, cum a fost demersul de astazi,…

- Guvernul va aproba, saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta a Executivului, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta.…