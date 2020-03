Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a prezentat masurile de preventie pe care le-au luat autoritatile romane pentru a preveni extinderea noului coronavirus pe teritoriul Romaniei si a dat detalii despre evolutia situatiei la nivel national, se arata intr-un comunicat al Guvernului, citat de Agerpres. "Oficialii statelor…

- Intentiile Guvernului Orban II Foto gov.ro Se anunta o saptamâna politica intensa. Premierul desemnat, Ludovic Orban, intentioneaza sa trimita mâine, în parlament, lista cu propunerile pentru noul sau cabinet si un program al executivului modificat. Liberalii lucreaza intens…

- Ludovic Orban considera ca „e o problema secundara” daca OUG-urile emise in ședința de marți aveau avize sau nu, important fiind sa fie publicate in Monitorul Oficial, deoarece sunt „extrem de importante”. El a zis ca prin aceste acte, Guvernul a rezolvat situații aparute in urma unor decizii CCR”.„Ordonanța…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat joi partidele parlamentare la consultari in vederea nominalizarii unui premier, dupa ce Guvernul Orban a fost demis. PSD si ProRomania il vor propune premier pe Remus Pricopie, rectorul SNSPA, in timp ce liberalii vor miza tot Ludovic Orban. Alianta USR-PLUS mizeaza…

- Prezent la Iasi la manifestarile organizate la 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, premierul Ludovic Orban a renuntat la discursul pe care il avea pregatit, facand o serie de promisiuni pentru ieseni. Premierul a fost luat prin surprindere de huiduielile celor aflati in Piata Unirii.

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu va onora orice invitație lansata de Parlament cu privire la fondurile atrase de minister, a anuntat premierul Ludovic Orban. Reacția prim-ministrului vine in contextul in care Florin Citu este invitat martea viitoare, de la ora 11,00, la o audiere in cadrul Comisiei…

- Ludovic Orban a facut declarații cu privire la problema majorarii pensiilor și spune vehement ca veniturile pensionarilor vor crește in perioada urmatoare. Premierul a explicat și cum stau lucrurile cu banii alocați de Guvern pentru programul "Prima Casa".

- Pe ordinea de zi se afla propunerile de buget pe anul 2020 ale institutiilor cu atributii in domeniul apararii tarii si securitatii nationale. Intrunirea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) va avea loc marți, la Palatul Cotroceni și va incepe de la ora 11, sub conducerea presedintelui Klaus…