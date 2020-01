Orban da asigurari ca Prima Casa continua si in 2020: Cei de la PSD sunt nerusinati si lipsiti de respect!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca informația potrivit careia programul "Prima casa" nu va mai fi continuat în acest an este o "minciuna gogonata". Premierul spune ca Executivul va emite o hotarâre pentru stabilirea condițiilor pe anul în curs."PSD…

- PSD sustine ca renuntarea la Programul "Prima Casa" inseamna costuri mai mari pentru cei 30.000 de tineri care apelau anual la acest program, mentionand ca, in acest fel, ministrul liberal de Finante, Florin Citu, ia din buzunarul acestor familii peste 100.000 lei. "Dupa ce a 'rezolvat' salariile, pensiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina și in cazul in care „prin tergiversari procedurale” modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara. „In privinta alegerii presedintilor de consilii judetene, din cauza…

- Orban spune ca obiectivul Guvernului este sa aprobe Legea bugetului pana la sfarsitul acestui an și ia in calcul asumarea raspunderii Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este sa aprobe legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an. Potrivit premierului, în cazul…

- Florin Cițu, pentru Bloomberg: Deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit la peste 4% Deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit de la 2,76%, cat a fost ținta asumata la inceputul anului, la peste 4%, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, intr-un interviu acordat Bloomberg,…

- Ludovic Orban, veste buna pentru milioane de romani. "Cu siguranta, toate salariile si pensiile vor fi platite. De asemenea, exista o legislatie in vigoare pe care o respectam. As vrea sa mai spun o data ca toate minciunile gogonate ale fostului Guvern si ale liderilor PSD privitoare la taieri de…

- Plata salariilor si pensiilor este o prioritate, iar in sectorul public vom cauta sa dam salarii numai acelor angajati care isi fac treaba si care sunt competenti, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, premierul Ludovic Orban. "Cu siguranta, toate salariile si pensiile vor fi platite.…