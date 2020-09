Premierul Ludovic Orban a declarat sambata, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca scolile care vor gazdui sectii de votare vor fi inchise o zi sau doua, insa cursurile nu vor fi suspendate, ci vor fi sustinute online.



El a precizat ca o decizie privind numarul de zile in care unitatile de invatamant vor fi inchise pentru elevi va fi luata in cursul zilei de luni.



"Scoala se va desfasura online, o zi, doua, vedem, hotaram in cursul zilei de luni, inainte de vot si dupa vot, pentru a permite dezinfectarea salilor de clasa care vor fi localuri pentru sectiile de votare.…