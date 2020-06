Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la manifestarile organizate la Zalau cu ocazia Zilei Drapelului National, ca lanseaza un indemn la armonie, intelegere, unitate si dragoste fata de tara. "Drapelul reprezinta un simbol fundamental al natiunii romane, unul pe care trebuie sa il onoram asa cum onoram tara in care traim si cum ii onoram pe fiecare dintre concetatenii nostri. Cu ocazia Zilei Drapelului National, sa ne aducem aminte de toti cei care au luptat pentru libertate, pentru unitate, in istoria Romaniei, sub acest drapel, de toti cei care si-au dat viata pentru acest drapel si pentru…