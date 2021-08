Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat, duminica, la Focsani, in cadrul unei declaratii de presa, ca atat timp cat este presedintele partidului, niciun parlamentar al PNL nu va vota o motiune de cenzura impotriva unui guvern liberal.



"Ca presedinte al PNL, garantez ca niciun parlamentar al PNL nu va vota nicio motiune de cenzura impotriva unui Guvern condus de un premier PNL, asa cum am demonstrat la motiunea trecuta, in care nu am transat congresul, ci am transat motiunea, in sensul ca PSD si AUR nu au obtinut nici macar un singur vot peste numarul de voturi pe care le aveau impreuna,…