Actualul președinte al PNL lanseaza ultimele acuze inainte de confruntarea finala din 25 septembrie și spune despre contracandidatul sau, Florin Cițu, ca a dus partidul la pierderi uriașe. "Uitați-va la ce a dus intrarea lui Florin Cițu in aceasta competiție. A avut de pierdut Florin Cițu, partidul, de cand a aparut in scena echipacaștigatoare. Trebuie […]